2. С клавиатуры вводится трёхзначное число. Вывести на экран двузначное число, сос??оящее из первой и последней цифры введенного числа. Пример: ввели число 672. Выводим на экран число 62.

Информатика

2. С клавиатуры вводится трёхзначное число. Вывести на экран двузначное число, сос??оящее из первой и последней цифры введенного числа. Пример: ввели число 672. Выводим на экран число 62.

Автор: Гость