2. С клавиатуры вводится трёхзначное число. Вывести на экран двузначное число, сос??оящее из первой и последней цифры введенного числа. Пример: ввели число 672. Выводим на экран число 62.

Информатика
2. С клавиатуры вводится трёхзначное число. Вывести на экран двузначное число, сос??оящее из первой и последней цифры введенного числа. Пример: ввели число 672. Выводим на экран число 62.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var n,m:integer; begin write('n = '); readln(n); m:=(n div 100 * 10) + n mod 10; writeln('m = ',m); end. Пример: n = 672 m = 62
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