По дороге в одном направлении идут два пешехода 12 часа 54 минуты расстояние между ними было 540 метров скорость пешехода который идет впереди равна 25 метров в минуту составляет 5 восьмых скорости пешехода который идет сзади в...

Математика

По дороге в одном направлении идут два пешехода 12 часа 54 минуты расстояние между ними было 540 метров скорость пешехода который идет впереди равна 25 метров в минуту составляет 5 восьмых скорости пешехода который идет сзади в котором часу второй пешеход догонит первым

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