По дороге в одном направлении идут два пешехода 12 часа 54 минуты расстояние между ними было 540 метров скорость пешехода который идет впереди равна 25 метров в минуту составляет 5 восьмых скорости пешехода который идет сзади в...
Математика
По дороге в одном направлении идут два пешехода 12 часа 54 минуты расстояние между ними было 540 метров скорость пешехода который идет впереди равна 25 метров в минуту составляет 5 восьмых скорости пешехода который идет сзади в котором часу второй пешеход догонит первым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 м/мин:5/8=25*8:5=40 м/мин (скорость второго) 40 м/мин-25 м/мин=15 м/мин (скорость, с какой второй пешеход догоняет первого) 540 м:15 м/мин=36 мин (второй догонит первого) 12:54+0:36=13:30 (в 13 час 30 мин догонит) Ответ: в 13 час 30 мин (в половине второго дня) второй пешеход догонит первого
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