Кто такая Ірка завадчук из Русалонька із 7-в
Українська література
Кто такая Ірка завадчук из Русалонька із 7-в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ірка Завадчук,якщо ви читали в скороченому вигляді цього там немає,це дівчина яка подобалась Вадиму Кулаківському,а Вадим дуже подобався Софійці,і Софійка ненавиділа Ірку,тому що вона забрала в неї Вадима.
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