Кто такая Ірка завадчук из Русалонька із 7-в

Гость: Гость:

Ірка Завадчук,якщо ви читали в скороченому вигляді цього там немає,це дівчина яка подобалась Вадиму Кулаківському,а Вадим дуже подобався Софійці,і Софійка ненавиділа Ірку,тому що вона забрала в неї Вадима.