Как наличие лирических отступлений в тексте "Мертвых Душ" Гоголя согласуется с ??амыслом писателя?

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Гоголь хочет с их помощью показать всю красоту, силу и величие нашей замечательной страны, ее неповторимых укладов быта, природы, также здесь фигурирует образ свободы (дорога, птица-тройка). Также Гоголь показывает меткость и красоту русского слова