• Как наличие лирических отступлений в тексте "Мертвых Душ" Гоголя согласуется с ??амыслом писателя?

Литература
• Как наличие лирических отступлений в тексте "Мертвых Душ" Гоголя согласуется с ??амыслом писателя?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гоголь хочет с их помощью показать всю красоту, силу и величие нашей замечательной страны, ее неповторимых укладов быта, природы, также здесь фигурирует образ свободы (дорога, птица-тройка). Также Гоголь показывает меткость и красоту русского слова
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