Перевод мы решили отправиться на прогулку вчера. Они ездили в отпуск в июле в прошлом году. Они не покупали сувениры в том магазине вчера. Они остановились в том роскошном отели. еда была очень вкусной и недорогой. они п...
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Перевод мы решили отправиться на прогулку вчера. Они ездили в отпуск в июле в прошлом году. Они не покупали сувениры в том магазине вчера. Они остановились в том роскошном отели. еда была очень вкусной и недорогой. они провели в Японии две недели. люди в Азии очень дружелюбные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
We decided to go for a walk yesterday. They went on holiday in July last year. They did not buy souvenirs in the shop yesterday. They stayed in a luxury hotel. the food was very tasty and inexpensive. they had two weeks in Japan. People in Asia are very friendly.
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