Перевод мы решили отправиться на прогулку вчера. Они ездили в отпуск в июле в прошлом году. Они не покупали сувениры в том магазине вчера. Они остановились в том роскошном отели. еда была очень вкусной и недорогой. они п...

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Перевод мы решили отправиться на прогулку вчера. Они ездили в отпуск в июле в прошлом году. Они не покупали сувениры в том магазине вчера. Они остановились в том роскошном отели. еда была очень вкусной и недорогой. они провели в Японии две недели. люди в Азии очень дружелюбные.

Автор: Гость