2,8 - x = 8(x + 2,8) 0,3(6 - 3y) = 4,5 - 0,8(y -9) Решите уравнения пожалуйста.
Математика
2,8 - x = 8(x + 2,8) 0,3(6 - 3y) = 4,5 - 0,8(y -9) Решите уравнения пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
' 2,8-x=8x+22,4 -x-8x=22,4-2,8 -9x=19,6 x=2 8/45 1,8-0,9y=4,5-08y+7,2 -0,9y+0,8y=4,5+7,2-1,8 -0,1y=9,9 y=-99
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