Измеи склонение не меняя паежи и число по тетраде о соли без кисточки в моркове к картофелине на плети впряжке
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Измеи склонение не меняя паежи и число по тетраде о соли без кисточки в моркове к картофелине на плети впряжке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По тетрадке, без кисти, в морковке, к картофелю
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