Представь квадрат двучлена в виде многочлена (0,7x+1,6y)2 Помогите пж никак не решае??ся
Алгебра
Представь квадрат двучлена в виде многочлена (0,7x+1,6y)2 Помогите пж никак не решае??ся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0.7x)^2 + 2*0.7x*1.6y + (1.6y)^2 = 0.49x + 2,24xy + 2,56y
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