Выберите правильный ответ! Пожалуйста* (задание лёгкое просто самому нет времени ??ыполнить)

Химия
Выберите правильный ответ! Пожалуйста* (задание лёгкое просто самому нет времени ??ыполнить)
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