1. Как связаны великие географические открытия и хозяйственное развитие Европы ? 2. Каковы идеи и взгляды первых гуманистов ?

История

1. Как связаны великие географические открытия и хозяйственное развитие Европы ? 2. Каковы идеи и взгляды первых гуманистов ?

Автор: Гость