1. Как связаны великие географические открытия и хозяйственное развитие Европы ? 2. Каковы идеи и взгляды первых гуманистов ?

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1. Как связаны великие географические открытия и хозяйственное развитие Европы ? 2. Каковы идеи и взгляды первых гуманистов ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Благодаря географическим открытим, люди встречали новые виды растений и животных.
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