Пользователь вводит цену за один кг конфет. Постройте блок-схему алгоритма, котор??й выводит цену за: 1.1, 1.2, … ,2,9 кг конфет.
Информатика
Пользователь вводит цену за один кг конфет. Постройте блок-схему алгоритма, котор??й выводит цену за: 1.1, 1.2, … ,2,9 кг конфет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точно не знаю но навверное так.
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