Пользователь вводит цену за один кг конфет. Постройте блок-схему алгоритма, котор??й выводит цену за: 1.1, 1.2, … ,2,9 кг конфет.

Информатика

Пользователь вводит цену за один кг конфет. Постройте блок-схему алгоритма, котор??й выводит цену за: 1.1, 1.2, … ,2,9 кг конфет.

Автор: Гость