Разнообразие ракообразных: сделать надо в виде таблицы. Названия, особенности ??троение, питание; три колонки.
Биология
Разнообразие ракообразных: сделать надо в виде таблицы. Названия, особенности ??троение, питание; три колонки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про строение Выделяются 3 отдела - голова, грудь, брюшко, у некоторых головой и грудной отдел слиты и образуют головогрудь. Брюшные конечности имеются только у высших раков. Ракообразные имеют твёрдый покров, основу которого составляет хитин Про питание Пищей ракам чаще всего служат различные более мелкие животные или уже разлагающиеся органические остатки Желудок делится на жевательный и железистый,пищеварительная система имеет вид прямой или слегка согнутой трубки
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