Открыть скобки This vegetable (be) very tasty. My little sister (draw) well.
Геометрия
Открыть скобки This vegetable (be) very tasty. My little sister (draw) well.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
This vegetable was very tasty. My little sister drew well.
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