21*56=21*(50+6)=21*50+21*6
Математика
21*56=21*(50+6)=21*50+21*6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21*56=21*(50+6)=21*50+21*6 21*56=1176 21*(50+6)= 1176 21*50+21*6=1)21*50=1050 2)21*6=126 3)1050+126=1176 Правило: От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.
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