Відредагуйте речення дужеее потрібно :1)болільники 'Динамо' були задоволені грою своєї любимої команди. 2)На цей раз і нападаючі і захисники прийняли всі міри і ще раз продемонстрували на що вони придатні
Українська мова
Відредагуйте речення дужеее потрібно :1)болільники 'Динамо' були задоволені грою своєї любимої команди. 2)На цей раз і нападаючі і захисники прийняли всі міри і ще раз продемонстрували на що вони придатні
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- Уболівальники "Динамо" були задоволені грою улюбленої команди. 2- Цього разу і нападники, і захисники доклали всіх зусиль і вкотре продемонстрували , на що вони здатні.
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