Відредагуйте речення дужеее потрібно :1)болільники 'Динамо' були задоволені грою своєї любимої команди. 2)На цей раз і нападаючі і захисники прийняли всі міри і ще раз продемонстрували на що вони придатні

Українська мова

Відредагуйте речення дужеее потрібно :1)болільники 'Динамо' були задоволені грою своєї любимої команди. 2)На цей раз і нападаючі і захисники прийняли всі міри і ще раз продемонстрували на що вони придатні

Автор: Гость