Из списка предложенных животных исключите "лишнего" и напишите, почему так считай??е: гребенчатый тритон, углозуб, гигантская саламандра, квакша

Биология

Из списка предложенных животных исключите "лишнего" и напишите, почему так считай??е: гребенчатый тритон, углозуб, гигантская саламандра, квакша

Автор: Гость