Из списка предложенных животных исключите "лишнего" и напишите, почему так считай??е: гребенчатый тритон, углозуб, гигантская саламандра, квакша
Биология
Из списка предложенных животных исключите "лишнего" и напишите, почему так считай??е: гребенчатый тритон, углозуб, гигантская саламандра, квакша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углозуб лишнее. Потому что все остальные относятся к отряду хвостатых земноводных.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первую столовую завезли в бидонах 324 л молока, а во вторую -180 л . В первую столовую завезли на 4 бидона больше, чем во вторую. Сколько бидонов...
Информатика
Математика
Здравствуйте,не могли вы бы мне кто-то помочь,не могу решить((( всё это в одной сис??еме 2^(2x-y)=1 3x-y=3
Українська література