Нужна помощь с биологией: #1 (дигибридное скрещивание) У дурмана красная окраска цветков (А) доминирует над белой, а шиповатые семенные коробочки (В) – над гладкими. Скрещивали растение с красными цветками и гладкими коробочк...
Биология
Нужна помощь с биологией: #1 (дигибридное скрещивание) У дурмана красная окраска цветков (А) доминирует над белой, а шиповатые семенные коробочки (В) – над гладкими. Скрещивали растение с красными цветками и гладкими коробочками с растением, у которого белые цветки и шиповатые коробочки. В потомстве часть растений получилась с белыми цветками и гладкими коробочками. а) Сколько типов гамет образуется у родительского растения с красными цветками и гладкими коробочками? б) Сколько должно получиться разных генотипов? в) Сколько должно получиться разных фенотипов? г) С какой вероятностью в F1 получатся полные гетерозиготы? #2 (сцепленное скрещивание) У кошек ген черной окраски (А) неполностью доминирует над геном рыжей окраски и расположены они в Х-хромосоме. Гетерозиготные животные имеют пеструю (трехцветную) окраску. Скрестили пеструю кошку с черным котом и получили 8 котят. а) Сколько типов гамет образуется у кошки? б) Сколько типов гамет образуется у кота? в) Сколько разных фенотипов должно получиться в потомстве от такого скрещивания? г) Сколько черных котят должно получиться в потомстве от такого скрещивания? д) Сколько трехцветных самцов должно получиться в потомстве от такого скрещивания? #3 (моногибридное скрещивание) Скрещивали красную морковь с желтой. В первом поколении все корнеплоды были желтыми. В F2 получили 96 растений. а) Сколько типов гамет образует гетерозиготное растение? б) Сколько рецессивных гомозиготных растений выросло в F2? в) Сколько в F2 гетерозиготных растений? г) Сколько в F2 доминантных гомозиготных растений? д) Сколько растений будут иметь желтый корнеплод? --------------------------------------------------------------------------------------- P.S подробно, если это возможно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1. а) 2 -- Ааbb → Ab, ab. б) 4 -- в F1: Aabb; aabb; AaBb; aaBb. в) 4 -- в F1: красн.гладкий; бел.гл; кр.шер; бел.шер. г) 25% -- полная гетерозигота - это AaBb, а ее 1/4 №2. а) 2 -- ХХАа → ХА; Ха. б) 2 -- ХУАА → ХА; УА. в) 4 (если за фенотип взять окрас и пол), 2 (если только окрас котят). г) 4 -- ХХАА; ХУАА. д) 2 -- ХУАа. №3. а) 2 -- Аа → А, а. б) 24 -- так как всего 96, а рецесс. гомозигот 1/4, то 96/4=24. в) 48 -- так как всего 96, а гетерозигот 1/2, то 96/2=48. г) 24-- так как всего 96, а домин. гомозигот 1/4, то 96/4=24 д) 24 -- аа - их 1/4, то 96/4=24.
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