Нужна помощь с биологией: #1 (дигибридное скрещивание) У дурмана красная окраска цветков (А) доминирует над белой, а шиповатые семенные коробочки (В) – над гладкими. Скрещивали растение с красными цветками и гладкими коробочк...

Биология

Нужна помощь с биологией: #1 (дигибридное скрещивание) У дурмана красная окраска цветков (А) доминирует над белой, а шиповатые семенные коробочки (В) – над гладкими. Скрещивали растение с красными цветками и гладкими коробочками с растением, у которого белые цветки и шиповатые коробочки. В потомстве часть растений получилась с белыми цветками и гладкими коробочками. а) Сколько типов гамет образуется у родительского растения с красными цветками и гладкими коробочками? б) Сколько должно получиться разных генотипов? в) Сколько должно получиться разных фенотипов? г) С какой вероятностью в F1 получатся полные гетерозиготы? #2 (сцепленное скрещивание) У кошек ген черной окраски (А) неполностью доминирует над геном рыжей окраски и расположены они в Х-хромосоме. Гетерозиготные животные имеют пеструю (трехцветную) окраску. Скрестили пеструю кошку с черным котом и получили 8 котят. а) Сколько типов гамет образуется у кошки? б) Сколько типов гамет образуется у кота? в) Сколько разных фенотипов должно получиться в потомстве от такого скрещивания? г) Сколько черных котят должно получиться в потомстве от такого скрещивания? д) Сколько трехцветных самцов должно получиться в потомстве от такого скрещивания? #3 (моногибридное скрещивание) Скрещивали красную морковь с желтой. В первом поколении все корнеплоды были желтыми. В F2 получили 96 растений. а) Сколько типов гамет образует гетерозиготное растение? б) Сколько рецессивных гомозиготных растений выросло в F2? в) Сколько в F2 гетерозиготных растений? г) Сколько в F2 доминантных гомозиготных растений? д) Сколько растений будут иметь желтый корнеплод? --------------------------------------------------------------------------------------- P.S подробно, если это возможно

Автор: Гость