Ваня купил в магазине 6 бутылей воды по цене 35 рублей. за бутыль и расплатился 500-ру??лёвой купюрой.сколько рубле сдачи он должен был получить?
Математика
Ваня купил в магазине 6 бутылей воды по цене 35 рублей. за бутыль и расплатился 500-ру??лёвой купюрой.сколько рубле сдачи он должен был получить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 6*35 = 210(руб) стоимость покупки 2. 500-210 = 290 ( руб) сдача
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