Ваня купил в магазине 6 бутылей воды по цене 35 рублей. за бутыль и расплатился 500-ру??лёвой купюрой.сколько рубле сдачи он должен был получить?

Математика

Ваня купил в магазине 6 бутылей воды по цене 35 рублей. за бутыль и расплатился 500-ру??лёвой купюрой.сколько рубле сдачи он должен был получить?

Автор: Гость