Как дабывают гальку пжжжжж
География
Как дабывают гальку пжжжжж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она образуется естественным путём. На пляже годами лежат камни и вода делает их округлой формы.Но этот процесс не быстрый.
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