Решить уравнение cos 9x - cos 7x + cos 3x - cos x = 0
Математика
Решить уравнение cos 9x - cos 7x + cos 3x - cos x = 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos = 0 при угле п/2 x1 = п/2 + п*n Так как всего 4 косинуса с равным числом +-, а коэф. при х нечетные, то решением также является х2=п*n Сведем в один результат x= п/2 * n
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Английский язык
Информатика
После выполнения фрагмента программы : m:=0; for i:=1 to 10 do begin if i mod 3=0 then a[i]:=2*(i-1) else a [ i ]:=-1; m := a [ i ]+ m...
Математика