Составте электронные формулы и грфичиские схемы, отрожающие порядок распредилен??я электронов по орбитам в атомах натрия и титана . определите: а) к каким элементом (s-,p-,d-,f-) б)какие под уровни занимают валентные электро...
Химия
Составте электронные формулы и грфичиские схемы, отрожающие порядок распредилен??я электронов по орбитам в атомах натрия и титана . определите: а) к каким элементом (s-,p-,d-,f-) б)какие под уровни занимают валентные электроны этих атомов в)его степен окисления в высшем оксиде и характер свойств этого оксида
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