Имени существительному подберите предложения подходящие имя прилагательное Зап??ши новую пару слов.я так люблю кортофельное пюре!

Русский язык
Имени существительному подберите предложения подходящие имя прилагательное Зап??ши новую пару слов.я так люблю кортофельное пюре!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картофельное пюре . Я так люблю зеленый чай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составте электронные формулы и грфичиские схемы, отрожающие порядок распредилен??я электронов по орбитам в атомах натрия и титана . определите: ...
Ответить
Русский язык
Измеи склонение не меняя паежи и число по тетраде о соли без кисточки в моркове к картофелине на плети впряжке
Ответить
Биология
Эти учёные изучают водных животных
Ответить
Английский язык
Перевести на русский язык In the US you have to be very careful about the words you use to speak about minorities.You will be accused of discr...
Ответить
Биология
Особенности строения когечностей птиц
Ответить