Назови два слова с безударными гласными
Русский язык
Назови два слова с безударными гласными
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Свеча - свечка Лиса - лис Дома - дом Сова - совы Трава - травы Ворона - ворон Грибы - гриб Слоны - слон
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