Назови два слова с безударными гласными

Русский язык
Назови два слова с безударными гласными
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свеча - свечка  Лиса - лис Дома - дом Сова - совы Трава - травы Ворона - ворон Грибы - гриб Слоны - слон
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