И еще один пример на сегодня пожалуйста
Математика
И еще один пример на сегодня пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По действиям: 1)2,7-0,8=1,9 2)5,2-1,4=3,8 3)1,9×2 1/3=19/10×7/3=133/30 4)3,8÷3/70=38/10÷3/70=19/5×70/3=19/1×14/3=266/3 5)(133/30)/(266/3)=133/30×3/266=1/10×1/2=1/20=5/100=0,05 6)0,05+0,125=0,175 7)0,175÷2 1/2=0,175÷2 5/10=0,175÷2,5=0,07 8)0,07+0,43=0,5
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Имени существительному подберите предложения подходящие имя прилагательное Зап??ши новую пару слов.я так люблю кортофельное пюре!