От чего зависит и от чего не зависит давление газа что находится в воздушном шаре

Физика
От чего зависит и от чего не зависит давление газа что находится в воздушном шаре
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, чтобы шар поднялся в воздух , необходимо , чтобы архимедова сила (выталкивающая) Fa, действующая на шар, была больше силы тяжести Fтяж, т.е. Fa>Fтяж Во-вторых,  по мере поднятия шара вверх архимедова сила , действующая на него , уменьшается, так как плотность верхних слоев атмосферы  меньше, чем у поверхности Земли .  В-третьих,раньше  для воздухоплавания воздушный шар наполняли нагретым воздухом, сейчас -водородом или гелием.
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