Дайте определение следующих понятий Патриции, Плебеи, Сенат ,Народное собрание, Ц??рь

История
Дайте определение следующих понятий Патриции, Плебеи, Сенат ,Народное собрание, Ц??рь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Патриции- лицо, принадлежавшее к зажиточным бюргерским родам , игравшим первенствующую роль в городском самоуправлении.(в Риме тоже самое примерно, ток к римским родам и они держали в своих руках общественные земли) Плебеи - это население в Древнем Риме , которое первоначально не пользовалось политическими правами в отличии от патриций. Сенат -один из высших государственных органов  власти в Древнем Риме. Народное собрание-орган государственной власти , состоящий из всех совершеннолетних граждан данного государства. Царь- один из титулов монарха , ассоциирующийся с высшим достоинством императора, пошло как раз от "Сaesar", т.е Цезарь из Древнего Рима. 
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