Дерево-удушитель -........

Биология
Дерево-удушитель -........
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дерево-удушитель - жизненная форма растения, которое, поселяясь на ветвях деревьев как эпифит, образует придаточные корни, достигающие почвы. В результате побеговая система сильно разрастается  и затеняет корону дерева хозяина, вызывая его гибель.  
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