Разгадайте ребусы,в которых спрятались имена.

Русский язык
Разгадайте ребусы,в которых спрятались имена.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зина, Юля, Игорь, Роман
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