К данной плоскости проведены две наклонные равные каждая 2 см угол между ними равен 60° а угол между их проекциями прямой. Найдите расстояние от данной точки до плоскости. (помогите прошу спасибо заранее)

Математика

К данной плоскости проведены две наклонные равные каждая 2 см угол между ними равен 60° а угол между их проекциями прямой. Найдите расстояние от данной точки до плоскости. (помогите прошу спасибо заранее)

Автор: Гость