К данной плоскости проведены две наклонные равные каждая 2 см угол между ними равен 60° а угол между их проекциями прямой. Найдите расстояние от данной точки до плоскости. (помогите прошу спасибо заранее)
Математика
К данной плоскости проведены две наклонные равные каждая 2 см угол между ними равен 60° а угол между их проекциями прямой. Найдите расстояние от данной точки до плоскости. (помогите прошу спасибо заранее)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние между точками падения на плоскость = 2см, тк равносторонний треугольник Сторона равнобедренного прямоугольного треугольника(на плоскости) = √2 Расстояние между плоскостью и точкой =√( 2² - (√2)²) = √2
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