Основная отрасль права?

Обществознание
Основная отрасль права?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрасль право-система правовых норм,имеющее целую сферу общественных отношений.Основными отраслями российского право:уголовное,трудовое,семейное,администрвтивное и ты
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