8-10 предложений каково бы ты хотел иметь друга

Гость: Гость:

Мой друг должен быть продолжением меня. Настоящим, искренним,ответственным, критикующим меня. Другом является тот, с кем я могу быть искренним, самим собой, в чьем присутствии я могу думать вслух. Всем людям, даже самым независимым, иногда нужна поддержка. Именно в этот период друг должен подставить плече, понять, дать совет. Я не желаю идеального друга, мне просто нужен человек на которого можно положиться.