8-10 предложений каково бы ты хотел иметь друга

Русский язык
8-10 предложений каково бы ты хотел иметь друга
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой друг должен быть продолжением меня. Настоящим, искренним,ответственным, критикующим меня. Другом является тот, с кем я могу быть искренним, самим собой, в чьем присутствии я могу думать вслух. Всем людям, даже самым независимым, иногда нужна поддержка. Именно в этот период друг должен подставить плече, понять, дать совет. Я не желаю идеального друга, мне просто нужен человек на которого можно положиться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1. Найдите значение выражения 1,5х^2-2,4у при х+-1, у=2
Ответить
Биология
Как можно понять что у тебя начелся переходный возраст
Ответить
Геометрия
У просторі дано пряму m і точку а скільки існує різних прямих які проходять через а і паралельні до m
Ответить
Обществознание
Основная отрасль права?
Ответить
Окружающий мир
Кого из наших соотечественников признают великим полководцем 20 века?
Ответить