Как можно понять что у тебя начелся переходный возраст

Биология
Как можно понять что у тебя начелся переходный возраст
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, быстро меняется настроение. Во-вторых, хочется поскорее вырасти, т. е. вести себя, как будто взрослый. В-третьих, ты часто споришь и видёшь себя обозлённо. Ну как-то так
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