Помогите пожайлуст.напишите как правельно писать слова где пропущенны слова и ь.д Помогите все слова выпишите и объясните

Гость: Гость:

В продолжение трёх часов кряду небо так же хмурилось, как и накануне. Сначала мы не придавали значения этому обстоятельству и так бодро шли, что встречные завидовали нам. Когда дорога размокла, сбавили темп. В то же время дождь усилился, и вскоре мы изрядно намокли вследствие того, что вместо плащей с капюшонами надели стёганые куртки. Зато ноги оставались сухими благодаря непромокаемым резиновым сапогам. Я основательно продрог, товарищ жаловался на то же.