Помогите, пожайлуста вот задание: Подчеркни имя прилагательное. Определи его падеж. Составь своё предложение с этим же прилагательным в предложном падеже Луч золотого солнца пробился в окно.

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Помогите, пожайлуста вот задание: Подчеркни имя прилагательное. Определи его падеж. Составь своё предложение с этим же прилагательным в предложном падеже Луч золотого солнца пробился в окно.

Автор: Гость