Помогите, пожайлуста вот задание: Подчеркни имя прилагательное. Определи его падеж. Составь своё предложение с этим же прилагательным в предложном падеже Луч золотого солнца пробился в окно.
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Помогите, пожайлуста вот задание: Подчеркни имя прилагательное. Определи его падеж. Составь своё предложение с этим же прилагательным в предложном падеже Луч золотого солнца пробился в окно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилагательное - золотого. Родительный падеж. Я читал много красивых стихов о золотой осени.
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