На прямой, являющейся графиком уравнения 32х-7у=90, взята точка, абцисса которой равна 5. Найдите ординату этой точки

Алгебра

На прямой, являющейся графиком уравнения 32х-7у=90, взята точка, абцисса которой равна 5. Найдите ординату этой точки

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