На прямой, являющейся графиком уравнения 32х-7у=90, взята точка, абцисса которой равна 5. Найдите ординату этой точки
Алгебра
На прямой, являющейся графиком уравнения 32х-7у=90, взята точка, абцисса которой равна 5. Найдите ординату этой точки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляем вместо х=5 в уравнение: 32·5-7у=90 -7у=90-160 -7у=-70 у=10 Ответ. у=10
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