Сколько будет семь десятых плюс четыре пятых

Математика
Сколько будет семь десятых плюс четыре пятых
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