Составить предложение со словом щавель
Русский язык
Составить предложение со словом щавель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне нравится щавель, который растёт на огороде моей бабушки. (щавель — второстепенный член предложения) Щавель рос на большом огороде моей бабушки. (щавель — главный член предложения)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте строки из произведения А.С. Пушкина. Определите, сколько раз каждый звук слова ПРИЕЗД (за исключением звука [э]) встречается в предложен...
Геометрия
Площадь параллелограмма ABCD равна 56. Точка E — середина стороны CD. Найдите площадь ??рапеции AECB.
Математика
Математика