Помогите озоглавить текст упражнения 64

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Помогите озоглавить текст упражнения 64
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два лисёнка.........
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