Что больше (-6.7) или -6.7

Математика
Что больше (-6.7) или -6.7
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они равны скобки ничего не значат
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