За один час пешеход проходит 5км,велосипедист проезжает 20км,мотоциклист 60км,автомобиль120км.за сколько часов они преодолеть 240км?

Математика
За один час пешеход проходит 5км,велосипедист проезжает 20км,мотоциклист 60км,автомобиль120км.за сколько часов они преодолеть 240км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240:5=48ч 240:20=12ч 240:60=4ч 240:120=2ч Если тебе нужно узнать общее время, то тогда 48+12+4+2=66ч
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