За один час пешеход проходит 5км,велосипедист проезжает 20км,мотоциклист 60км,автомобиль120км.за сколько часов они преодолеть 240км?
Математика
За один час пешеход проходит 5км,велосипедист проезжает 20км,мотоциклист 60км,автомобиль120км.за сколько часов они преодолеть 240км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240:5=48ч 240:20=12ч 240:60=4ч 240:120=2ч Если тебе нужно узнать общее время, то тогда 48+12+4+2=66ч
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