Решите задачу. Общая длина двух дорог 9846км. Первая дорога на 1594км.длиннее,чем втор??я. Какова длина каждой из дорог

Математика

Решите задачу. Общая длина двух дорог 9846км. Первая дорога на 1594км.длиннее,чем втор??я. Какова длина каждой из дорог

Автор: Гость