Решите задачу. Общая длина двух дорог 9846км. Первая дорога на 1594км.длиннее,чем втор??я. Какова длина каждой из дорог

Математика
Решите задачу. Общая длина двух дорог 9846км. Первая дорога на 1594км.длиннее,чем втор??я. Какова длина каждой из дорог
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х вторая дорога. х+(х+1594)=9846 х+х+1594=9846 2х=9846-1594 2х=8252 х=4126-вторая дорога 4126+1594=5720-первая дорога
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