Помогите пожалуйста( 1. Определите информационный размер текстового документа, если он записан с помощью 4 символьного алфавита, содержит 60 символов в строке, 20 строк и 2 страницы 2. Определите количество символов в сообще...
Информатика
Помогите пожалуйста( 1. Определите информационный размер текстового документа, если он записан с помощью 4 символьного алфавита, содержит 60 символов в строке, 20 строк и 2 страницы 2. Определите количество символов в сообщении, алфавит которого состоит из 8 символов, информационный объём равен 360 бит 3. Определите информационный объём сообщение "ветер", записанного с помощью 1024 символов алфавита (кавычки не учитывать).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Мощность алфавита - 4 символа, значит вес одного символа 2 бит(N=2^i). Чтобы найти информационный объем размер текста, находим количество символов в этом самом документе: 60*20*2=2400 символов; 2400*2=4800 бит=600 байт размер текстового документа 2)Мощность алфавита - 8 символов, значит вес одного символа равен 3 бит 360/3=120 символов в сообщении 3)Мощность алфавита 1024, вес одного символа 10 бит сообщение "ветер" несет в себе 5 символов(без учета кавычек), значит информационный объем сообщения равен 10*5=50 бит
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