Помогите с информатикой! Какие вы знаете характеристики принтеров?
Информатика
Помогите с информатикой! Какие вы знаете характеристики принтеров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Тип печати. Бывают принтеры с разным типом печати, самыми распространенными являются лазерные, струйные, 3д принтеры, матричные и т.д. 2)Скорость печати 3)Разрешение печати
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