В чем основная идея статьи Добролюбова?

Гость: Гость:

"Обломов" вызовет, без сомнения, множество критики. Некоторым роман кажется растянутым. Он, если хотите, действительно растянут. В первой части Обломов лежит на диване; во второй ездит в Ильиным и влюбляется в Ольгу, а она в него; в третьей она видит, что ошибалась в Обломове, и они расходятся; в четвертой она выходит замуж за друга его, Штольца, а он женится на хозяйке того дома, где нанимает квартиру. Никаких внешних событий, никаких препятствий (кроме разве разведения моста через Неву, прекратившего свидание Ольги с Обломовым) , никаких посторонних обстоятельств не вмешивается в роман. Лень и апатия Обломова - единственная пружина действия во всей его истории. История о том, как лежит и спит добряк-ленивец Обломов и как ни дружба, ни любовь не могут пробудить и поднять его, - не бог весть какая важная история. Но в ней отразилась русская жизнь, в ней предстает перед нами живой, современный русский тип, отчеканенный с беспощадною строгостью и правильностью; в ней сказалось новое слово нашего общественного развития, произнесенное ясно и твердо, без отчаяния и без ребяческих надежд, но с полным сознанием истины. Слово этого - обломовщина; оно служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни, и оно придает роману Гончарова гораздо более общественного значения, нежели сколько имеют его все наши обличительные повести. В типе Обломова и во всей обломовщине мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта; мы находим удачное создание сильного таланта; мы находим в нем произведение русской жизни, знамение времени. В чем заключаются главные черты обломовского характера? В совершенной инертности, происходящей от его апатии ко всему, что делается на свете. Причина же апатии заключается в его внешнем положении, отчасти же в образе его умственного и нравственного развития. С малых лет он привыкает быть байбаком благодаря тому, что у него и подать и сделать - есть кому; тут уж даже против воли нередко он бездельничает и сибаритствует. Обломов.. . он не привык делать что-нибудь, следовательно, не может хорошенько определить, что он может делать и чего нет, - следовательно, не может и серьезно, деятельно захотеть чего-нибудь.. . Его желания являются только в форме "а хорошо бы, если бы вот это сделалось"; но как это может сделаться - он не знает. Оттого он любит помечтать и ужасно боится того момента, когда мечтания придут в соприкосновение с действительностью. Тут он старается взвалить дело на кого-нибудь другого, а если нет никого, то на авось.. . Обломов не тупая, апатическая натура, без стремлений и чувств, а человек, тоже чего-то ищущий в своей жизни, о чем-то думающий. Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других, - развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства. Обломов не понимал смысла жизни. Служил он - и не мог понять, зачем это бумаги пишутся; не понявши же, ничего лучше не нашел, как выйти в отставку и ничего не писать.