Составть схему по однородных членов предложения.
Русский язык
Составть схему по однородных членов предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее-глагол,глагол,глагол и глагол. сказуемое-подлежащее,подлежащее и подлежащее.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте текст и выполните задания к нему. Когда в солнечное утро летом пойдеш?? в лес, то на полях, в траве видны алмазы. Все алмазы эти блест...
История
Сказания о потопе, поэма о Гильгамеше были созданы в: 1) Древнем Египте 2) Междуре??ье 3) Древней Индии