Составть схему по однородных членов предложения.

Русский язык
Составть схему по однородных членов предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее-глагол,глагол,глагол и глагол. сказуемое-подлежащее,подлежащее и подлежащее.
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