Я вас умоляю помогите составить предложения со словами работать,видеть,идти,чита??ь,хотеть!!!

Русский язык
Я вас умоляю помогите составить предложения со словами работать,видеть,идти,чита??ь,хотеть!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мама работает в школе учительницей русского языка,Я всегда вижу моих лучших подруг когда каникулы,Я должна идти и здать все книги в библиотеку,Извини больше не знаю толька эти(
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