20 БАЛОВ.При пропускании нагретой смеси метана с водяным паром над катализатором получили 5 г водорода. Определите массу метана, вступившего в реакцию.
Химия
20 БАЛОВ.При пропускании нагретой смеси метана с водяным паром над катализатором получили 5 г водорода. Определите массу метана, вступившего в реакцию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильным является уравнениеCH4 + H 2 O = CO + 3H2n(H2) = 5/2 = 2,5 мольn(CH4) = 2,5/3 = 0,83 мольm(CH4) = 0,83*16 = 13,3 г но ответ 10 получается по другому уравнениюCH4 + 2H 2 O = CO2 + 4H2n(H2) = 5/2 = 2,5 мольn(CH4) = 2,5/4= 0,625 мольm(CH4) = 0,625*16 = 10 г
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