Привет :з Люди, помогите, пожалуйста. Мне нужен план для пересказа к балладе Жуковского "Кубок".

Гость: Гость:

Один владыка предложил своим рыцарям совершить подвиг – прыгнуть с горы за царским кубком. К кандидатам не ставились особые условия, свою отвагу мог испробовать как знатный воин, так и простой латник. Главное, чтобы брошенный царем кубок был найден с морской глубине. Тот, кто достанет сосуд, получит его в награду. Озвучив условия, царь бросил с горы в море кубок и стал ждать храбреца, готового совершить подвиг. Но ни рыцарь, ни латник не осмелились прыгнуть в пучину. Вдруг из толпы появился юный паж. Он молча начал раздеваться и готовиться к прыжку. Окружающие мужчины и женщины были удивлены решительностью юноши.Молодой паж стал на край скалы и начал смотреть на страшную морскую пучину. Удары волн напоминали огонь, заливающийся водой, море клокотало и вздымалось ввысь. Юноша обратился за помощью к своему богу-покровителю и прыгнул со скалы. Весь народ в один голос вскрикнул. Море утихло и начало тихо шуметь, а зрители печально просили у него прощения. Один свидетель этой печальной сцены размышлял, что даже бросил бы царь свой золотой венец с обещанием наградить храбреца престолом, то и это не привлекло его к прыжку. Ведь еще никто живой не выходил из этой пучины. Даже корабли здесь терпели крушения, только щепки всплывали наверх.В это время из глубины был слышен звук, похожий на рокот грозы, на волнах подымалась шипящая пена. Из бездны вырвался поток воды из оглушительным громом, среди которой кто-то заметил что-то белое. Зрители начали присматриваться и заметили руку и плечо юноши. Молодой паж активно сражался с волнами. Толпу всколыхнул крик радости, ведь юноша плыл только левой рукой, потому что в правой руке держал царский кубок. Он тяжело дышал и долго восстанавливал дыхание. Юноша был рад увидеть божий свет. Народ радовался, что молодой паж выжил и совершил мужественный подвиг, сумев выйти невредимым из смертельной пучины. Выйдя на берег, юноша под радостные приветствия народа преклонил колени перед царем и преподнес ему кубок.Владыка приказал своей дочери наградить отважного пажа кубком вина. Юноша произнес хвалебные речи государю, ради которого ему было не страшно прыгать со скалы. Паж начал рассказывать, как летел вниз, а затем льющийся из трещины в камне поток затянул его в водоворот. Он опускался все глубже и в отчаянии обратился с мольбой к Богу. Юноша схватился за утес, а в коралле заметил кубок. На глубине он в темноте рассмотрел страшные картины, которые грозили ему смертью. К юноше начало направляться стоногое чудовище, но прилив вовремя выбросил пажа на берег. После рассказа царь пообещал храбрецу к кубку еще и перстень с алмазом, если тот еще раз повторит подвиг и еще поведает истории о морских чудовищах.Царевна умоляла отца отказаться от такого предложения, но царь остался непреклонным и вновь бросил сосуд в море, пообещав в придачу еще и свою дочь отдать в жены. Юноша бросился в морскую пучину. Бездна на время утихла, а потом продолжила свой шум. Молодой паж на этот раз не смог выбраться из глубины.