Синие красные желтые и зеленые карандаши всего 39 штук синих карандашей 8 раз меньше чем красных и желтых в 6 раз больше чем зеленых Сколько красных карандашей
Математика
Синие красные желтые и зеленые карандаши всего 39 штук синих карандашей 8 раз меньше чем красных и желтых в 6 раз больше чем зеленых Сколько красных карандашей
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39:6=6.5 6.5*8=52 ответ 52
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