Железный шар, имевший отрицательный заряд,разрядили,и он стал электрически нейтр??льным. Измениться ли при этом масса шара?

Физика
Железный шар, имевший отрицательный заряд,разрядили,и он стал электрически нейтр??льным. Измениться ли при этом масса шара?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно, ведь электрон обладает массой, хоть и крайне малой, но всё же обладает. Если их у него отняли, следовательно масса изменится.
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